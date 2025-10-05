3.68 BYN
У Палацы Незалежнасці прайшлі перамовы Прэзідэнта Беларусі і Султана Амана
Аўтар:Наталля Брэвус
Вялікі перагаворны дзень у Мінску і новы этап адносін. У Палацы Незалежнасці Прэзідэнт Беларусі і Султан Амана, які ўпершыню прыбыў да нас з афіцыйным візітам, правялі некалькі раўндаў сустрэч.
Галоўнае - пацвердзілі гатоўнасць развіваць супрацоўніцтва ў самых розных сферах: ад эканомікі, прамысловасці, сельскай гаспадаркі да турызму. Сярод пагадненняў - узаемная адмена віз. План працы прапісаны ў дарожнай карце, якую трэба ўвасобіць у жыццё ў найбліжэйшыя 2 гады. Беларусь паслядоўна прасоўвае свае інтарэсы ў перспектыўным блізкаўсходнім рэгіёне (падрабязнасці ў відэа).