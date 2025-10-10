Глядзець анлайнПраграма ТБ
Вынікі саміту ў Таджыкістане працягваюць абмяркоўваць у інфармацыйнай прасторы

Лідары Беларусі, Расіі, Азербайджана, Арменіі, Казахстана, Кыргызстана, Узбекістана, Туркменістана сабраліся на саміт СНД у Душанбэ. Кадры прылётаў і сустрэч вельмі эфектныя сёлета. Таджыкістан восенню арганізаваў "другую вясну".

Першае, што было пастаўлена на абмеркаванне, вядома, пытанні бяспекі. Адзін з профільных дакументаў, якія прынялі да 2030 года, гэта менавіта канцэпцыя ваеннага супрацоўніцтва краін аб'яднання (падрабязнасці ў відэа).

