Вынікі саміту ў Таджыкістане працягваюць абмяркоўваць у інфармацыйнай прасторы
Аўтар:Кацярына Круталевіч
Лідары Беларусі, Расіі, Азербайджана, Арменіі, Казахстана, Кыргызстана, Узбекістана, Туркменістана сабраліся на саміт СНД у Душанбэ. Кадры прылётаў і сустрэч вельмі эфектныя сёлета. Таджыкістан восенню арганізаваў "другую вясну".
Першае, што было пастаўлена на абмеркаванне, вядома, пытанні бяспекі. Адзін з профільных дакументаў, якія прынялі да 2030 года, гэта менавіта канцэпцыя ваеннага супрацоўніцтва краін аб'яднання (падрабязнасці ў відэа).