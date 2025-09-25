3.64 BYN
Вынікі сустрэчы ў Крамлі: Лукашэнка і Пуцін абмеркавалі будаўніцтва 2-й БелАЭС, абарону СД і Украіну
25 верасня лідары Беларусі і Расіі прымалі ўдзел у Глабальным атамным форуме, а на наступны дзень правялі двухбаковыя перамовы ў прадстаўніцкім кабінеце Крамля.
Сустрэчу сам-насам прэзідэнты не сталі праводзіць на пляцоўцы форуму - перамовы па пытаннях Саюзнай дзяржавы і міжнародны парадак дня вырашылі пачаць апоўдні ў пятніцу.
Расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін у першую чаргу падзякуе Аляксандру Лукашэнку за ўдзел у важнай для Масквы падзеі, якая была прымеркавана да 80-годдзя атамнай прамысловасці, галіны, якая фарміравалася яшчэ ў савецкі час.
Мабыць, галоўны сігнал Масквы там гучаў для тых, хто толькі хоча будаваць АЭС - Расія тэхналагічным каланіялізмам не пакутуе. Доступ да такіх перадавых тэхналогій у Беларусі ўжо ацанілі, таму па традыцыі Аляксандр Лукашэнка скажа там услых, аб чым многія думаюць. У цяжкія часы расіяне адкрыюць самую сакрэтную сферу (падрабязнасці ў відэа).