Вынікі сустрэчы ў Крамлі: Лукашэнка і Пуцін абмеркавалі будаўніцтва 2-й БелАЭС, абарону СД і Украіну

Расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін у першую чаргу падзякуе Аляксандру Лукашэнку за ўдзел у важнай для Масквы падзеі, якая была прымеркавана да 80-годдзя атамнай прамысловасці, галіны, якая фарміравалася яшчэ ў савецкі час.

Мабыць, галоўны сігнал Масквы там гучаў для тых, хто толькі хоча будаваць АЭС - Расія тэхналагічным каланіялізмам не пакутуе. Доступ да такіх перадавых тэхналогій у Беларусі ўжо ацанілі, таму па традыцыі Аляксандр Лукашэнка скажа там услых, аб чым многія думаюць. У цяжкія часы расіяне адкрыюць самую сакрэтную сферу (падрабязнасці ў відэа).