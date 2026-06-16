Атакаваны аўтобус з дзіцячай футбольнай камандай з Беларусі - што вядома

17 чэрвеня раніцай пад Бранскам была ўчынена атака УСУ на аўтобус, які перавозіў падлеткаў з Рэчыцы. У асноўным гэта гульцы футбольнай каманды. Іх у суправаджэнні дарослых везлі ў трэніровачна-аздараўленчы лагер у Геленджыку.