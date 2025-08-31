3.69 BYN
Колькасць ахвяр землетрасення ў Афганістане ўзрасла да 812
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Ахвярамі моцнага землетрасення ў Афганістане сталі 812 чалавек. Пацярпелых больш за 2 800. Дзясяткі дамоў пахаваныя пад заваламі. Працягваецца выратавальная аперацыя.
Беларусь з глыбокім смуткам успрыняла вестку аб трагедыі ў правінцыі Кунар, адзначыў Аляксандр Лукашэнка ў спачуванні ўсім, каго закранула бяда.
Кіраўнік беларускай дзяржавы пажадаў хутчэйшага выратавання прапаўшым без весткі і выздараўлення пацярпелым, а таксама сіл і мужнасці ўсім, хто ўдзельнічае ў пошукавых работах і аднаўленні краіны ад наступстваў стыхійнага бедства.