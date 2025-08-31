Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЧПЗона X

Колькасць ахвяр землетрасення ў Афганістане ўзрасла да 812

Ахвярамі моцнага землетрасення ў Афганістане сталі 812 чалавек. Пацярпелых больш за 2 800. Дзясяткі дамоў пахаваныя пад заваламі. Працягваецца выратавальная аперацыя.

Беларусь з глыбокім смуткам успрыняла вестку аб трагедыі ў правінцыі Кунар, адзначыў Аляксандр Лукашэнка ў спачуванні ўсім, каго закранула бяда.

Кіраўнік беларускай дзяржавы пажадаў хутчэйшага выратавання прапаўшым без весткі і выздараўлення пацярпелым, а таксама сіл і мужнасці ўсім, хто ўдзельнічае ў пошукавых работах і аднаўленні краіны ад наступстваў стыхійнага бедства.