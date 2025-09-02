Глядзець анлайнПраграма ТБ
Колькасць ахвяраў землетрасення ў Афганістане павялічылася да 1100

У Афганістане расце колькасць ахвяраў моцнага землетрасення. Загінуўшых ужо 1100, параненых - больш як 3,5 тысячы.

Пошукава-выратавальныя працы працягваюцца. Іх ускладняюць апоўзні і завалы. Разбураны цэлыя вёскі.

Для аказання неадкладнай дапамогі пацярпелым мясцовыя ўлады выдзелілі паўтара мільёна долараў. Яшчэ 5 мільёнаў дала ААН. Запытана замежная дапамога.

Землетрасенне магнітудай 6 стала наймацнейшым за апошнія 10 гадоў у Афганістане. Яго адчулі і суседнія краіны.