Магутнае землетрасенне адбылося ля берагоў Камчаткі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Каля ўзбярэжжа Камчаткі адбылося новае магутнае землетрасенне: яго магнітуда дасягала 7,2.
Пазней былі зафіксаваныя паўторныя штуршкі, адзін з якіх аказаўся мацнейшы за першапачатковае землетрасенне - магнітуда ваганняў зямлі, адзначаных пад раніцу, дасягала 7,8.
На Камчатцы была аб'яўлена пагроза цунамі: вышыня хваль, што абрынуліся на берагі паўвострава, на шчасце, аказалася невялікай - да метра.