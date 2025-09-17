Глядзець анлайнПраграма ТБ
Магутнае землетрасенне адбылося ля берагоў Камчаткі

Каля ўзбярэжжа Камчаткі адбылося новае магутнае землетрасенне: яго магнітуда дасягала 7,2.

Пазней былі зафіксаваныя паўторныя штуршкі, адзін з якіх аказаўся мацнейшы за першапачатковае землетрасенне - магнітуда ваганняў зямлі, адзначаных пад раніцу, дасягала 7,8.

На Камчатцы была аб'яўлена пагроза цунамі: вышыня хваль, што абрынуліся на берагі паўвострава, на шчасце, аказалася невялікай - да метра.