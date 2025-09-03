3.70 BYN
2.99 BYN
3.48 BYN
Мінабароны Беларусі праводзіць праверку па факце гібелі вайскоўца Узброеных Сіл
Міністэрства абароны Беларусі пачало праверку па факце гібелі вайскоўца Узброеных Сіл, паведамляецца ў Telegram-канале ведамства.
Паводле папярэдняй інфармацыі, з-за няштатнай сітуацыі ў паветры падчас дэсантавання з самалёта Ан-2 на адным з палігонаў вайсковец атрымаў траўму, несумяшчальную з жыццём.
Акалічнасці зараз высвятляе камісія Мінабароны сумесна са Следчым камітэтам. На месца здарэння выехаў асабіста намеснік міністра абароны Рэспублікі Беларусь.
Вайсковец вучыўся на 3-м курсе аднаго з факультэтаў Ваеннай акадэміі. Па службе і ў вучобе характарызаваўся станоўча, меў неаднаразовы вопыт дэсантавання.
Ваеннае ведамства выказвае спачуванні родным і блізкім радавога. Службовыя асобы знаходзяцца на сувязі са сваякамі. Сям'і загінуўшага будзе аказана ўсебаковая дапамога.
Ход правядзення праверкі знаходзіцца на асабістым кантролі міністра абароны Віктара Хрэніна.