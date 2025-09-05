3.70 BYN
Турыст з Беларусі знікнуў на Эльбрусе
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларускага турыста не могуць знайсці на Эльбрусе. Трывожная навіна паступіла ад МНС Кабардзіна-Балкарыі. Паводле даных ведамства, 26-гадовы мужчына планаваў уздым на гару Церскалак (вышыня 3 800 м).
Зараз мужчына, які не зарэгістраваў свой паход, на сувязь не выходзіць. На месца адправіліся ратавальнікі. Мясцовасць праглядаюць з верталёта.
Як паведамілі ў МЗС Беларусі, пасольства краіны ў Расіі знаходзіцца ў пастаянным кантакце з расійскімі кампетэнтнымі органамі, а таксама з бацькам знікшага, сітуацыя знаходзіцца на асобым кантролі міністэрства.