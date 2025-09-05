3.70 BYN
У Кобрынскім раёне грузавы цягнік насмерць збіў 21-гадовага хлопца
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Кобрынскім раёне грузавы цягнік збіў 21-гадовага хлопца, паведамляе БЕЛТА са спасылкай на УДАІ УУС Брэсцкага аблвыканкама.
Трагедыя адбылася ў 01:27 на 767-м кіламетры каля вёскі Чаравачыцы Кобрынскага раёна. Высветлілася, што хлопец заснуў, знаходзячыся на чыгуначных пуцях. Машыніст прыняў усе неабходныя меры, у тым ліку і экстраннае тармажэнне, аднак сутыкнення пазбегнуць не ўдалося - малады чалавек памёр на месцы здарэння.
Праваахоўнікі высвятляюць прычыны і акалічнасці трагедыі.