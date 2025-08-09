У Мінску з акна на пятым паверсе выпала дзіця - яно загінула

У Мінску хлопчык выпаў з акна пятага паверха. Дзіця загінула, паведамляе Следчы камітэт (СК).

Трагедыя адбылася 9 жніўня. Папярэдне вядома, што хлопчык (1 год і 9 месяцаў) знаходзіўся ў сяброўкі маці, якая даручыла прыглядваць за ім сваёй 13-гадовай дачцэ. "У нейкі момант ён застаўся адзін у пакоі, узлез на падаконнік, адкрыў акно і зваліўся з вышыні пятага паверха. Ад атрыманых траўм дзіця памерла", - распавялі ў ведамстве.