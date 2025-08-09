3.71 BYN
У Мінску з акна на пятым паверсе выпала дзіця - яно загінула
У Мінску хлопчык выпаў з акна пятага паверха. Дзіця загінула, паведамляе Следчы камітэт (СК).
Трагедыя адбылася 9 жніўня. Папярэдне вядома, што хлопчык (1 год і 9 месяцаў) знаходзіўся ў сяброўкі маці, якая даручыла прыглядваць за ім сваёй 13-гадовай дачцэ. "У нейкі момант ён застаўся адзін у пакоі, узлез на падаконнік, адкрыў акно і зваліўся з вышыні пятага паверха. Ад атрыманых траўм дзіця памерла", - распавялі ў ведамстве.
Паводле даных СК, на месцы здарэння працавала следча-аператыўная група. Падчас агляду ўстаноўлена, што вокны кватэры абсталяваны ахоўнымі механізмамі ў выглядзе замка, аднак на момант здарэння яны не былі закрыты.
Падчас праверак будуць высветлены ўсе акалічнасці здарэння. Асаблівая ўвага надаецца прычынам і ўмовам, якія паспрыялі гібелі.
Следчыя чарговы раз настойліва заклікаюць бацькоў не пакідаць малалетніх дзяцей без нагляду нават ненадоўга, абсталяваць усе вокны ў кватэры спецыяльнымі прыладамі і выкарыстоўваць іх па прызначэнні. Таксама важна расказаць дзецям пра элементарныя правілы бяспекі.