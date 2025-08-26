3.69 BYN
2.98 BYN
3.47 BYN
Землетрасенне магнітудай 6,0 адбылося ў Каспійскім моры
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Моцнае землетрасенне магнітудай 6,0 адбылося ў Каспійскім моры.
Многія жыхары Дагестана і турысты, напалоханыя падземнымі штуршкамі, пакінулі свае дамы, асцерагаючыся магчымых паўторных ваганняў або абвальвання.
Землетрасенне адчуваліся па ўсёй тэрыторыі Рэспублікі, а таксама ў Чачні, Астрахані, Пяцігорску, Актау, Азербайджане і ў Грузіі.
Як удакладнілі ў МНС Расіі, ахвяр і разбурэнняў няма. Аб'екты сацыяльнага, культурнага і бытавога прызначэння функцыянуюць у штатным рэжыме.