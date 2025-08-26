Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЧПЗона X

Землетрасенне магнітудай 6,0 адбылося ў Каспійскім моры

Моцнае землетрасенне магнітудай 6,0 адбылося ў Каспійскім моры.

Многія жыхары Дагестана і турысты, напалоханыя падземнымі штуршкамі, пакінулі свае дамы, асцерагаючыся магчымых паўторных ваганняў або абвальвання.

Землетрасенне адчуваліся па ўсёй тэрыторыі Рэспублікі, а таксама ў Чачні, Астрахані, Пяцігорску, Актау, Азербайджане і ў Грузіі.

Як удакладнілі ў МНС Расіі, ахвяр і разбурэнняў няма. Аб'екты сацыяльнага, культурнага і бытавога прызначэння функцыянуюць у штатным рэжыме.