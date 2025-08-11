3.72 BYN
Беларускія станкі б'юць рэкорды - Гомельскі завод нарошчвае экспарт і ўкараняе інавацыі
Гомельскі завод станкоў і вузлоў упэўнена займае нішу ў сферы станкабудавання для прамысловых гігантаў Беларусі і за яе межамі.
У айчыннага вытворцы ёсць неабходная база і кампетэнцыі для выпуску надзейнай і якаснай прадукцыі, якая карыстаецца стабільным попытам.
Завод са шматгадовай гісторыяй і вопытнай камандай прафесіяналаў укараняе новыя тэхналогіі і паглыбляе прамысловую кааперацыю.
Правапераемнік вядомага флагмана станкабудавання ў савецкія поры - зараз найбуйнейшы прадстаўнік машынабудаўнічай галіны Беларусі. Гомельскі завод станкоў і вузлоў паспяхова павялічвае долю айчынных камплектуючых у канчатковым прадукце, падстройваецца пад рынак, працуе з колаў і пад заказ. Кожны месяц з канвеера сыходзяць дзясяткі надзейных станкоў - годная канкурэнцыя вядучым сусветным вытворцам (гл. у відэа).