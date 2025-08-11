3.72 BYN
Да 1 верасня ў Слуцку адкрыюць новую пачатковую школу
Больш за 1 тыс. устаноў адукацыі Мінскай вобласці адкрыюць дзверы 1 верасня. Сярод іх ёсць і новая пачатковая школа ў Слуцку, якая знаходзіцца на фінальным этапе будаўніцтва.
Будынак падзелены на дзве часткі - дзіцячы сад і пачатковыя класы. Будаўнікі збіраюць мэблю і ўстанаўліваюць гульнявое і спартыўнае абсталяванне, а настаўнікі рыхтуюць навучальную праграму і афармляюць кабінеты.
"Наша ўстанова адпавядае сучасным патрабаванням. Тут створаны ўсе неабходныя ўмовы для навучання і выхавання дзяцей. Увесь будынак абсталяваны найноўшым абсталяваннем, ёсць вельмі добры харчаблок, у якім устаноўлены смажыльныя шафы, маецца нават пякарня", - расказала дырэктар пачатковай школы г. Слуцка Таццяна Хацько.
Новы навучальны год тут пачнуць амаль 500 юных жыхароў Слуцка - 150 дашкольнікаў і больш за 300 вучняў пачатковых класаў. Таксама на завяршальным этапе знаходзіцца будаўніцтва школ у Фаніпалі і Бараўлянах.