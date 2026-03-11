3.73 BYN
У Мінску пачаліся вясновыя працы па добраўпарадкаванні і азеляненні
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Час вясновага абнаўлення ў сталіцы. У Мінску стартаваў месяц добраўпарадкавання і азелянення. Акцэнт - на паркі, скверы, тратуары і дарогі, а таксама двары і тэрыторыі ля шматпавярховак.
Да прац далучацца і самі гараджане: кожныя выхадныя ў розных раёнах будуць праходзіць суботнікі. Жыллёва-камунальныя арганізацыі забяспечаць інвентаром і вызначаць, якія тэрмінова патрабуюць добраўпарадкавання.
У 2026 годзе сталіцу працягнуць актыўна азеляняць, упрыгожваць кветкамі і новымі малымі архітэктурнымі формамі. Ужо гэтай вясной высадзяць больш як 10 тыс. дрэў і каля 50 тыс. кустоў. Новыя расліны ў асноўным з'явяцца ўздоўж вуліц і Мінскай кальцавой аўтамабільнай дарогі.