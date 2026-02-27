3.75 BYN
28 лютага ў 18:00 стане вядомы пераможца чацвёртага сезона турніру "Лігі храбрых"
Аўтар:Андрэй Казлоў
28 лютага запомніцца захапляльнай спартыўнай падзеяй - праект Беларускай федэрацыі барацьбы і Прэзідэнцкага спартыўнага клуба "Ліга храбрых" назаве імя трыумфатара чацвёртага сезона.
У фінал міжнароднага турніру прабіліся толькі прадстаўнікі Беларусі. Мінская вобласць упершыню ў гісторыі возьме ўдзел у фінале, але ў саперніках - Магілёўская вобласць - рэгіён, знакаміты сваімі талентамі ў барацьбе. Магіляўчане перамаглі два гады таму - абедзве зборныя абсалютна моцныя. Фінал адбудзецца ў 18 гадзін (больш падрабязна – глядзіце відэа).