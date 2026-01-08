Глядзець анлайнПраграма ТБ
9 студзеня ХК "Дынама-Шыннік" прымае "Алмаз" на "Бабруйск-Арэне"

9 студзеня на першую перамогу ў каляндарным годзе наладжваюцца хакеісты "Дынама-Шынніка". На хатняй "Бабруйск-Арэне" беларусы рыхтуюцца прыняць апошнюю каманду "Залатога" дывізіёна Заходняй канферэнцыі.

Хатнюю серыю "шыннікі" пачалі з двух паражэнняў і апусціліся на шостае месца ў турнірнай табліцы. Дружыны ўжо сустракаліся двойчы ў снежні і атрымалі па адной перамозе.

На чыім баку будзе поспех, даведаемся 9 студзеня з прамой трансляцыі на тэлеканале "Беларусь 5", пачатак у 19:20.

