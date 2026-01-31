Глядзець анлайнПраграма ТБ
FIH зняла абмежаванні з беларускіх каманд

Міжнародная федэрацыя хакея на траве зняла абмежаванні з нацыянальных моладзевых каманд, паведамілі ў прэс-службе Беларускай федэрацыі.

Да спаборніцтваў пад эгідай FIH дапушчаны зборныя Беларусі па хакеі на траве да 16 і да 18 гадоў. Дружыны змогуць выступаць на сусветнай арэне з выкарыстаннем нацыянальнай сімволікі.

Акрамя таго, федэрацыя вярнула Беларусі права праводзіць у краіне афіцыйныя міжнародныя спаборніцтвы сярод удзельнікаў названых узростаў.

