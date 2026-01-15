Каманда Прэзідэнта разграміла гасцей з Гомельскай вобласці 12:2

Каманда Прэзідэнта Беларусі атрымала разгромную перамогу ў рамках Рэспубліканскай хакейнай лігі. Была абгуляна зборная Гомельскай вобласці - 12:2. Госці выйшлі на гульню ў рангу лідараў турніру - у чатырох папярэдніх матчах яны атрымалі тры вікторыі і пацярпелі адно паражэнне. Аднак сёння прадоўжыць пераможную серыю ў іх не атрымалася. А вось для дружыны кіраўніка дзяржавы гэты поспех стаў другім у бягучым розыгрышы. Адзначым, што гаспадары ў кожным перыядзе закінулі па чатыры шайбы.