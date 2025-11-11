Хакеісты мінскага "Дынама" згуляюць супраць новасібірскай "Сібіры" 12 лістапада

Ключавой падзеяй чарговага тура гладкага сезона КХЛ 12 лістапада стане прынцыповае супрацьстаянне паміж мінскім "Дынама" і новасібірскай "Сібірру". "Зубры" на вельмі салідным узроўні праводзяць цяперашні рэгулярны чэмпіянат, а таму заслужана размяшчаюцца ў групе лідараў Заходняй канферэнцыі.



Так, у васьмі апошніх матчах дружына Дзмітрыя Квартальнава дапусціла толькі адну асечку. Што датычыцца гасцей, то новасібірская каманда знаходзіцца ў глыбокім крызісе, займаючы апошняе 11-е месца Усходу, і адстаючы ад зоны плэй-оф на чатыры ачкі. У цяперашнім першынстве клубы яшчэ не перасякаліся.



Стартавае ўкіданне ў 19:30. Прамая трансляцыя на тэлеканале "Беларусь 5".