Мінскае "Дынама" атрымала найбуйнейшую перамогу ў сезоне КХЛ
Мінскае "Дынама" феерычна завяршае самую працяглую хатнюю серыю ў рэгулярным сезоне КХЛ! У васьмі матчах "зубры" ўступілі толькі аднойчы, а напярэдадні на "Мінск-Арэне" проста разбілі аўтсайдара Усходу "Сібір".
Пераможная ноч на "Мінск-Арэне" практычна не змаўкала па ходзе мінулай хатняй серыі "зубраў". Толькі "Лада" нейкім цудам здолела забраць у беларусаў два ачкі, але 14 балаў за гэты адрэзак - выдатны вынік.
Канадскі галкіпер Зак Фукале ў гэты вечар аформіў чацвёрты шатаўт у сезоне - здзейсніў 20 сейваў і цалкам мог пакінуць у распранальні саламяны капялюш сабе, але аддаў яе адразу двум маладым гульцам - Даніілу Ліпскаму і Ягору Борыкаву.
Хлопцы гулялі ў адным звяне - у Борыкава ў выніку дубль, а Ліпскі адзначыўся асістам. Таксама двойчы вароты "снегавікоў" трапіў Вусаў. Па разе адрозніліся Энас, Пінчук і Мароз. 7:0 - чацвёрты раз у гісторыі "Дынама" дабіваецца перамогі з розніцай у сем шайбаў.
Мінчане ў турнірнай табліцы Заходняй канферэнцыі на трэцяй пазіцыі, у іх 35 балаў. "Сібір" - апошняя на Усходзе. Наступны матч, 16 лістапада, "зубры" правядуць на выездзе, сапернік - "Ак Барс" (Казань), 18 лістапада ў Чарапаўцы - паядынак з "Поўначсталлю".