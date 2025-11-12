Мінскае "Дынама" атрымала найбуйнейшую перамогу ў сезоне КХЛ

Пераможная ноч на "Мінск-Арэне" практычна не змаўкала па ходзе мінулай хатняй серыі "зубраў". Толькі "Лада" нейкім цудам здолела забраць у беларусаў два ачкі, але 14 балаў за гэты адрэзак - выдатны вынік.

Канадскі галкіпер Зак Фукале ў гэты вечар аформіў чацвёрты шатаўт у сезоне - здзейсніў 20 сейваў і цалкам мог пакінуць у распранальні саламяны капялюш сабе, але аддаў яе адразу двум маладым гульцам - Даніілу Ліпскаму і Ягору Борыкаву.

Хлопцы гулялі ў адным звяне - у Борыкава ў выніку дубль, а Ліпскі адзначыўся асістам. Таксама двойчы вароты "снегавікоў" трапіў Вусаў. Па разе адрозніліся Энас, Пінчук і Мароз. 7:0 - чацвёрты раз у гісторыі "Дынама" дабіваецца перамогі з розніцай у сем шайбаў.