У Мінску тэсціруюць аплату праезду банкаўскімі карткамі

У Мінску пачалі тэсціраваць аплату праезду банкаўскімі карткамі. Адзін са сталічных маршрутаў абсталявалі спецыяльнымі валідатарамі, праз іх таксама можна аплаціць і праязным.

Сталічны тралейбус № 1 - першапраходец у сучасных тэхналогіях Минска. Менавіта гэты маршрут быў выбраны для тэсціраваня новай сістэмы аплаты праезду банкаўскай карткай.

Дастаткова прыкласці пластык да валідатара пры ўваходзе і сума спішацца аўтаматычна. Папяровы білет пры гэтым не выдаецца, але паездка фіксуецца ў сістэме.

Пакуль новаўвядзенне працуе на сталічным маршруце тралейбуса № 1. Ён ідзе ад дыспетчарскай станцыі "Зялёны Луг - 6" да станцыі метро "Маскоўская".

Плануецца, што ўжо ў наступным годзе ва ўсім наземным гарадскім транспарце сталіцы аплаціць праезд можна будзе любой банкаўскай карткай.

