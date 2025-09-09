3.66 BYN
400 млн долараў на дапамогу Кіеву - Кангрэс ЗША адобрыў ваенныя выдаткі на 2026 год
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Палата прадстаўнікоў Кангрэса ЗША большасцю галасоў прыняла ўласную версію законапраекта аб выдатках на абарону ў 2026 фінансавым годзе, уключаючы 400 млн долараў на падтрымку Украіны.
Таксама заканадаўцы ўключылі ў праект палажэнне, згодна з якім Пентагон павінен іх апавясціць, калі адміністрацыя ЗША вырашыць адмяніць або прыпыніць аказанне Кіеву дапамогі, адобранай Кангрэсам.
У падтрымку дакумента галасы аддалі больш за 230 кангрэсменаў, але 196 галасавалі супраць.