400 млн долараў на дапамогу Кіеву - Кангрэс ЗША адобрыў ваенныя выдаткі на 2026 год

Палата прадстаўнікоў Кангрэса ЗША большасцю галасоў прыняла ўласную версію законапраекта аб выдатках на абарону ў 2026 фінансавым годзе, уключаючы 400 млн долараў на падтрымку Украіны.

Таксама заканадаўцы ўключылі ў праект палажэнне, згодна з якім Пентагон павінен іх апавясціць, калі адміністрацыя ЗША вырашыць адмяніць або прыпыніць аказанне Кіеву дапамогі, адобранай Кангрэсам.

У падтрымку дакумента галасы аддалі больш за 230 кангрэсменаў, але 196 галасавалі супраць.