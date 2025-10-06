3.68 BYN
3.04 BYN
3.55 BYN
7 кастрычніка спаўняецца 2 гады з пачатку поўнамаштабнага ваеннага канфлікту ў сектары Газа
7 кастрычніка спаўняецца 2 гады з моманту пачатку войны ў сектары Газа: у 2023 годзе арабскія баевікі здзейснілі напад на прымежныя ізраільскія населеныя пункты.
ЦАХАЛ у адказ прыступіў да знішчэння жылой забудовы на палесцінскіх тэрыторыях, часта разам з мірным насельніцтвам. З ізраільскага боку страты грамадзянскіх складаюць менш за тысячу чалавек, з арабскага - каля 67 тыс. Гэтыя даныя вельмі недакладныя і, хутчэй за ўсё, няпоўныя. Аднак на днях з'явілася спадзяванне на спыненне кровапраліцця.
Напярэдадні ў Каіры пачаліся непрамыя перамовы паміж ХАМАС і афіцыйным Тэль-Авівам: у якасці пасрэднікаў выступаюць прадстаўнікі Егіпта і Злучаных Штатаў. План прымірэння быў прапанаваны ў канцы мінулага тыдня Дональдам Трампам.
Мяркуецца, што ХАМАС вызваліць усіх заложнікаў і раззброіцца, а Ізраіль адвядзе войскі і пагодзіцца на стварэнне ў cектары Газа нейкага ўрада пад міжнародным кантролем. Удзельнікі каменціруюць першыя вынікі перамоў як "вельмі абнадзейлівыя".