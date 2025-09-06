72 тыс. рускамоўных жыхароў Эстоніі не прагаласуюць на муніцыпальных выбарах

У Эстоніі права голасу на муніцыпальных выбарах пазбавіліся 72 тыс. рускамоўных жыхароў краіны. Гэта стала вынікам рэзанансных паправак у заканадаўства, прынятых вясной 2025 года.

Паводле іх, улады забаранілі галасаваць на мясцовых выбарах грамадзянам трэціх краін, якія маюць эстонскае пасведчанне на права жыхарства. Гэта ў асноўным грамадзяне Расіі і Беларусі. Характэрна, што абсалютная большасць людзей, якія страцілі права голаса, - жыхары Таліна. А так званыя асобы без грамадзянства - уладальнікі шэрых пашпартоў - права голасу захаваюць.