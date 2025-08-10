Глядзець анлайнПраграма ТБ
Аўстралія плануе прызнаць суверэнітэт Палесціны на Генасамблеі ААН у верасні 2025 года

Стала вядома, што Аўстралія плануе прызнаць незалежнасць Палесціны на Генасамблеі ААН у верасні 2025 года, пра гэта заявіў прэм'ер-міністр краіны.

Такое рашэнне стала вынікам дзеянняў Ізраіля ў cектары Газа. Раней аб гатоўнасці прызнаць незалежнасць Палесціны абвясцілі Францыя, Германія і Вялікабрытанія.

Ледзь раней гэта ўжо зрабілі Іспанія, Італія і Нарвегія. Да гэтага моманту 140 з 193 краін-членаў ААН прызнаюць Палесціну незалежнай дзяржавай.