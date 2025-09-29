3.64 BYN
ААН: Усе жыхары Газы могуць апынуцца ва ўмовах масавага голаду
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Усе жыхары Газы (гэта больш за 2 млн чалавек) могуць апынуцца ва ўмовах масавага голаду. ААН папярэджвае, што праз 2 тыдні сітуацыя стане непазбежнай, калі тэрмінова не павялічыць пастаўкі харчавання.
Зараз у анклаў штодня заязджаюць усяго толькі каля 100 грузавікоў з гуманітарнай дапамогай (гэта ў 7 разоў менш, чым неабходна). Міжнародная арганізацыя патрабуе нарасціць аб'ёмы да 700 фур за дзень, як гэта было падчас кароткага рэжыму спынення агню ў сакавіку, тады ўдалося часова стабілізаваць сітуацыю.
Зараз пастаўкі напрамую залежаць ад палітычнага ўрэгулявання. Белы дом прапанаваў план, ён узгоднены з Ізраілем. Як толькі дакумент будзе адобраны ўсімі бакамі, міжнародная дапамога неадкладна пачне паступаць у Газу.