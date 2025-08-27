3.69 BYN
Bloomberg: краіны НАТА выдаткуюць больш за 1,5 трлн долараў на абарону ў 2025 годзе
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Краіны НАТА выдаткуюць больш за 1,5 трлн долараў на абарону ў 2025 годзе. Пра гэта паведамляе агенцтва Bloomberg, спасылаючыся на даклад альянсу.
Найбольшая доля прыпадае на ЗША - 845 млрд долараў, у краін ЕС і Канады - 559 млрд адпаведна.
Усе саюзнікі, акрамя Ісландыі, дасягнуць дзеючага мэтавага паказчыку выдаткаў у 2 % ад ВУП. Да 2035 года гэты паказчык павінен складаць ужо 5 %.
Такі план быў адобраны на чэрвеньскім саміце ў Гаазе. З іх 3,5 % павінны будуць выдзяляцца непасрэдна на абарону, а 1,5 - на звязаныя з ёй пытанні, у тым ліку на інфраструктуру.