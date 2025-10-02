3.69 BYN
2.99 BYN
3.51 BYN
CBS: ФБР звольніла 800 супрацоўнікаў з-за адсутнасці фінансавання
Аўтар:Рэдакцыя news.by
ФБР ЗША звольніла 800 супрацоўнікаў з-за адсутнасці фінансавання, паведаміў тэлеканал CBS.
Каля траціны з іх - аператыўныя супрацоўнікі. Прычым многія звязаны з расследаваннямі, якія ў 2017-м праводзіў экс-кіраўнік ФБР супраць Трампа.
Як адзначае тэлеканал, прыхільнікі прэзідэнта ЗША лічаць, што гэтая чыстка да лепшага, хоць і будзе страчаны вялікі аператыўны патэнцыял.
Напярэдадні Асацыяцыя агентаў ФБР заявіла, што шатдаўн можа паставіць пад пагрозу бяспеку амерыканцаў. Ён ужо нанёс удар па галоўным амерыканскім сімвале - статуі Свабоды. Яе факел згасне з-за адсутнасці сродкаў. Спынены і пастаўкі зброі Украіне і перамовы аб іх пашырэнні.