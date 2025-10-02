Глядзець анлайнПраграма ТБ
CBS: ФБР звольніла 800 супрацоўнікаў з-за адсутнасці фінансавання

ФБР ЗША звольніла 800 супрацоўнікаў з-за адсутнасці фінансавання, паведаміў тэлеканал CBS.

Каля траціны з іх - аператыўныя супрацоўнікі. Прычым многія звязаны з расследаваннямі, якія ў 2017-м праводзіў экс-кіраўнік ФБР супраць Трампа.

Як адзначае тэлеканал, прыхільнікі прэзідэнта ЗША лічаць, што гэтая чыстка да лепшага, хоць і будзе страчаны вялікі аператыўны патэнцыял.

Напярэдадні Асацыяцыя агентаў ФБР заявіла, што шатдаўн можа паставіць пад пагрозу бяспеку амерыканцаў. Ён ужо нанёс удар па галоўным амерыканскім сімвале - статуі Свабоды. Яе факел згасне з-за адсутнасці сродкаў. Спынены і пастаўкі зброі Украіне і перамовы аб іх пашырэнні.

