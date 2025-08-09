CNN: Перамовы Трампа і Пуціна выглядаюць як павольнае паражэнне Украіны

Падкрэсліваецца, што становішча вакол яе склалася спрыяльна для Масквы. Адзначаецца і поспех расійскіх войскаў на перадавой. Акрамя таго, верагоднасць санкцый, якімі пагражаў Пуціну Трамп, да гэтага часу выпарылася. А вось у Зяленскага ёсць мноства праблем, і адна з асноўных - незадаволенасць ім яго ж вайскоўцамі.