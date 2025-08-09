3.71 BYN
CNN: Перамовы Трампа і Пуціна выглядаюць як павольнае паражэнне Украіны
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Перамовы прэзідэнта ЗША Дональда Трампа і прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна на Алясцы выглядаюць як павольнае паражэнне Украіны. Такую ацэнку становішчу спраў адносна сустрэчы, якая павінна адбыцца, дала кампанія CNN.
Падкрэсліваецца, што становішча вакол яе склалася спрыяльна для Масквы. Адзначаецца і поспех расійскіх войскаў на перадавой. Акрамя таго, верагоднасць санкцый, якімі пагражаў Пуціну Трамп, да гэтага часу выпарылася. А вось у Зяленскага ёсць мноства праблем, і адна з асноўных - незадаволенасць ім яго ж вайскоўцамі.