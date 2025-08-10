3.72 BYN
2.99 BYN
3.48 BYN
Дзяржаўны вандалізм - ва Украіне працягваюць знішчаць савецкія помнікі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Ва Украіне працягваецца кампанія дзяржаўнага вандалізму: зараз ужо ў Ровенскай вобласці быў знішчаны або пашкоджаны шэраг помнікаў воінам-вызваліцелям.
У адным выпадку з манумента апынуліся збітыя памятныя надпісы, у іншым - фігуру салдата Чырвонай Арміі проста дэмантавалі.
На гэты момант ва Украіне практычна знішчаны помнікі, звязаныя з подзвігам савецкага салдата - толькі ў глухіх сельскіх раёнах, па недаглядзе ўлад, такія манументы сям-там яшчэ захаваліся.
Аднак іх працягваюць сістэматычна знішчаць, нібы ва ўлад Украіны няма больш надзённых праблем. За дэфіцытам ваенных манументаў, чыноўнікі ўзяліся за помнікі пісьменнікам, навукоўцам і касманаўтам.