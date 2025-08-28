3.69 BYN
Дзярждоўг Вялікабрытаніі дасягнуў рэкордных значэнняў, а мігранты растрачваюць казну
Аўтар:Яна Мендзелева
За крок ад даўгавога крызісу апынуўся Лондан. Аб'ём дзяржаўнага доўгу Вялікабрытаніі складае каля 96 % ад памеру эканомікі.
Аналітыкі абмяркоўваюць магчымасць звароту краіны па экстранную дапамогу да Міжнароднага валютнага фонду. Астраўное каралеўства сутыкнулася з эпідэміяй галечы і беднаты і рызыкуе папоўніць спіс "калісьці багатых" краін. Падрабязнасці ў аўтарскай рубрыцы "Табліца Мендзелевай".