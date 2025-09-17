3.64 BYN
3.05 BYN
3.61 BYN
У Польшчы яшчэ не прынялі рашэння наконт даты адкрыцця мяжы з Беларуссю
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Польскі рэжым пакуль не прыняў рашэння наконт даты адкрыцця мяжы з Беларуссю, заявіў прэс-сакратар урада Адам Шлапка. "Мы праінфармуем аб гэтым у адпаведны момант", - сказаў ён.
У ноч на 12 верасня Польшча закрыла мяжу з Беларуссю. Прэм'ер польскага рэжыму Туск абгрунтаваў гэтае рашэнне "інтарэсамі бяспекі", растлумачыўшы, што крок звязаны з актыўнай фазай расійска-беларускіх ваенных вучэнняў "Захад-2025", якія ўжо завяршыліся.