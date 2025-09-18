Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАУкраінаРасіяБліжні Ўсход

Міністэрства аховы здароўя Латвіі адмовілася павышаць зарплаты медыкам

Міністэрства аховы здароўя Латвіі афіцыйна заявіла аб эканоміі на медыцыне. Напярэдадні мясцовы прафсаюз работнікаў аховы здароўя запатрабаваў ад урада станоўчага рашэння аб павышэнні зарплат мінімум на 13,5 %. На гэта патрэбны дадатковыя 133 млн еўра з бюджэту.

Аднак профільны міністр адмовіў. Як растлумачыў саветнік кіраўніка медведамства, прычына ў вельмі абмежаваным бюджэце. Фінансы ўжо распісаны на іншыя мэты.

Разделы:

У свецеЕўропа