3.64 BYN
3.05 BYN
3.61 BYN
Міністэрства аховы здароўя Латвіі адмовілася павышаць зарплаты медыкам
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Міністэрства аховы здароўя Латвіі афіцыйна заявіла аб эканоміі на медыцыне. Напярэдадні мясцовы прафсаюз работнікаў аховы здароўя запатрабаваў ад урада станоўчага рашэння аб павышэнні зарплат мінімум на 13,5 %. На гэта патрэбны дадатковыя 133 млн еўра з бюджэту.
Аднак профільны міністр адмовіў. Як растлумачыў саветнік кіраўніка медведамства, прычына ў вельмі абмежаваным бюджэце. Фінансы ўжо распісаны на іншыя мэты.