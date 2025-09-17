3.65 BYN
Інсайды ад Першага. "План Б" аб вялікай размове Прэзідэнта з ідэалагічным актывам
Аўтар:Анастасія Бенедзісюк
Менавіта стан спраў у эканоміцы напярэдадні назваў Аляксандр Лукашэнка галоўным выклікам у развіцці краіны. Прэзідэнт успомніў і пра вясновую сітуацыю з дэфіцытам бульбы, калі частку адправілі за мяжу, каб прадаць па больш выгаднай цане, а частку асобныя арганізацыі прытрымлівалі на складах.
Праблема шмат у чым аказалася штучнай. Але высновы зрабілі. Пасяўныя павялічылі, сабралі нядрэнны ўраджай сёлета. Зараз яго важна захаваць.
Як захаваць і адзінства народа. Менавіта ў згуртаванасці сіла беларусаў. А яшчэ ў праўдзе (падрабязнасці ў відэа).