Эстонія абвінаваціла Расію ў парушэнні паветранай прасторы

Парушэння паветранай прасторы Эстоніі не было - гэта заявілі ў Мінабароны Расіі. 19 верасня тры знішчальнікі МіГ-31 здзейснілі планавы пералёт з Карэліі на аэрадром у Калінінградскую вобласць і не адхіляліся ад курсу. Маршрут палёту пралягаў над нейтральнымі водамі акваторыі Балтыйскага мора на адлегласці больш чым 3 км ад вострава Вайндло, паведамілі ў расійскім Мінабароны.

"Што ж, мне трэба з гэтым разабрацца. Мне гэта не падабаецца. Мне не падабаецца, калі такое адбываецца. Гэта можа быць вялікай праблемай, але я дам вам знаць пазней", - выказаўся Трамп.