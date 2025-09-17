Глядзець анлайнПраграма ТБ
У ЕС хочуць пабудаваць "антыдронавую сцяну" ўздоўж усходняй мяжы

У ЕС хочуць пабудаваць чарговую жалезную заслону на ўсходнім флангу НАТА. Еўракамісар па абароне выступіў з ініцыятывай тэрмінова абмеркаваць з калегамі стварэнне адзінай "антыдронавай сцяны" ўздоўж усёй усходняй мяжы Еўрасаюза.

Як паведамляе Reuters, праект быў ініцыяваны яшчэ да інцыдэнту з падзеннем ракеты ў Польшчы. Плануецца, што ў стварэнні шчыта возьмуць удзел і вайскоўцы Украіны.