У ЕС хочуць пабудаваць "антыдронавую сцяну" ўздоўж усходняй мяжы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У ЕС хочуць пабудаваць чарговую жалезную заслону на ўсходнім флангу НАТА. Еўракамісар па абароне выступіў з ініцыятывай тэрмінова абмеркаваць з калегамі стварэнне адзінай "антыдронавай сцяны" ўздоўж усёй усходняй мяжы Еўрасаюза.
Як паведамляе Reuters, праект быў ініцыяваны яшчэ да інцыдэнту з падзеннем ракеты ў Польшчы. Плануецца, што ў стварэнні шчыта возьмуць удзел і вайскоўцы Украіны.