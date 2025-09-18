Рамеснікі рыхтуюцца да "Дажынак" у Заслаўі. Чым будуць ўпрыгожваць фестываль хлебаробаў

Народныя ўмельцы рыхтуюць калекцыю сувеніраў для горада майстроў і галоўныя сімвалы "Дажынак" – снапы і караваі. Прыгажосць палёў, разнастайнасць злакавага ўраджаю і аўтэнтычныя пасланні - мікс у гонар нашых працаўнікоў сяла.

Ураджай - звыш 2 млн 200 тыс. тон збожжа і рапсу. Мінская вобласць - рэгіён-лідар, рэгіён - рэкардсмен жніва 2025. 20 верасня Заслаўе сустрэне галоўны фестываль хлебаробаў. Зазірнём у закуліссе "Дажынак" і даведаемся, як рыхтуецца сімвалічны атрыбут сёння.

Золата палёў прывяло нас у Маладзечанскі раённы цэнтр рамёстваў. У гэтай творчай скарбонцы толькі невялікая частка спадчыны. Саламяныя буслы, пышныя снапы-букеты і аб'ёмныя ілюстрацыі, прысвечаныя "Дажынкам" - экаакцэнты, што ўпрыгожвалі фестываль хлебаробаў у мінулыя гады.