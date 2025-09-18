У Турцыі новы ачаг узгарання. Уначы пажар успыхнуў у наваколлях Антальі

У Турцыі новы ачаг узгарання. Лясны пажар успыхнуў уначы ў наваколлях Антальі, дзе размешчаны папулярныя сярод турыстаў гасцініцы. Пажарныя займаюцца ліквідацыяй агню, аднак ім перашкаджаен моцны вецер.

Былі эвакуіраваны жыхары 150 дамоў у наваколлях Аланьі. Лясныя пажары разгарэліся таксама і ў іншых правінцыях. У гатэлях Белека гэтай ноччу таксама праходзіла эвакуацыя. У тушэнні пажараў задзейнічаны 14 самалётаў, 20 верталётаў і больш за 800 чалавек. Прычына ўзгаранняў высвятляецца.