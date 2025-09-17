Прафсаюзы Мінска арганізавалі паездку ў Хатынь для дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі

На экскурсію па мемарыяльным комплексе і музеі натхніў мінчанін Сяргей Хадаркевіч. Хлопчык вучыцца ў спецыялізаванай школе і захапляецца гісторыяй Вялікай Айчыннай вайны, а таксама кінастужкамі і песнямі ваенных часоў. Ён даўно марыў пабываць у Хатыні (дагэтуль мемарыял бачыў толькі на фотаздымках у Інтэрнэце і ў падручніках). Дзякуючы дапамозе дарослых Сяргей змог пабываць у знакавым для кожнага беларуса месцы. Падчас экскурсіі па мемарыяльным комплексе паглыбіў свае веды аб гістарычным мінулым Беларусі.