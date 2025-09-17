Заходнія СМІ нарэшце звярнулі ўвагу на неабдуманыя дзеянні Варшавы. Politico заяўляе, што поўнае закрыццё меж Польшчы з Беларуссю пагражае спыненнем гандлю паміж ЕС і Кітаем. Гэта рашэнне датычыцца маршруту, па якім перавозіцца 90 % чыгуначных грузаў з Паднябеснай. Аб'ём - больш за 25 млрд еўра за год. Пры гэтым гандлёвы дэфіцыт у Польшчы - ужо 4 млрд долараў. Простыя палякі працягваюць абурацца ад такіх крокаў свайго ўрада. Яны бачаць і параўноўваюць дзеянні сваіх улад і мірныя ініцыятывы Беларусі.

"Мая падзяка і павага Прэзідэнту Лукашэнку. Мы, палякі, можам толькі пазайздросціць беларусам, у якіх такі мудры Прэзідэнт. Нашы прэзідэнты - дварнякі на службе ў янкі".

"Гэтыя нягоднікі не хочуць пускаць сваіх грамадзян у свае дамы, але затое пускаюць украінцаў пачкамі!!!"

Як заявіў кіраўнік МЗС польскага рэжыму Сікорскі, Польшча адкрые мяжу, калі спыняцца правакацыі з боку Беларусі. Пра што ідзе размова, мабыць, вядома толькі яму аднаму. Пры гэтым Сікорскі яшчэ і патрабуе ад Пекіна, каб там дапамаглі ў вырашэнні нейкай праблемы. Пакінем гэтыя просьбы на сумленні Сікорскага. А пакуль ад недружалюбных дзеянняў Варшавы пакутуюць простыя палякі.