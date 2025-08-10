3.72 BYN
ЕС узмацняе жорсткасць цэнзуры: пералік абмежаванняў у дачыненні да СМІ пашыраць
Еўрасаюз рыхтуецца прыняць адразу некалькі заканадаўчых актаў, якія рэзка ўзмоцняць урадавы кантроль за інтэрнэт-актыўнасцю грамадзян, журналістаў у прыватнасці.
Завяршаецца абмеркаванне законапраекта "Кантроль чатаў". Дакумент уводзіць абавязковае сканіраванне ўсіх асабістых паведамленняў ва ўсіх месенджэрах. Інакш гаворачы, правайдэраў Старога Свету абавяжуць весці бесперапынную татальную сочку за ўсімі еўрапейцамі.
Еўракамісія ўвяла новы рэгламент дзейнасці СМІ на тэрыторыі ЕС. Мас-медыя абавязалі абвясціць сваіх уласнікаў і крыніцы фінансавання. За іх дзейнасцю будзе назіраць адзіны агульнаеўрапейскі наглядны орган.
Новыя правілы таксама даюць паліцыі права затрымліваць журналістаў і абшукваць рэдакцыі. Усе гэтыя навацыі выглядаюць настолькі радыкальнымі, што цэнзурай у ЕС апынуліся занепакоены ў ЗША: Дональд Трамп упаўнаважыў сваё віцэ-прэзідэнта правесці перамовы з еўрапейскімі лідарамі з нагоды неабходнасці забеспячэння свабоды слова і свабоды СМІ.