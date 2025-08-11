3.72 BYN
Эстонія плануе ўзяць крэдыт 3,6 млрд еўра ў ЕС для закупкі ўзбраення
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Эстонія плануе ўзяць у Еўрасаюза доўгатэрміновы крэдыт на абаронныя патрэбы. Сума пазыкі складае 3,6 млрд еўра, а тэрмін пагашэння - да 45 гадоў.
Поўны спіс узбраенняў будзе прадстаўлены да канца лістапада 2025 года. Грошы патрэбны на закупку зенітных ракет для СПА сярэдняй і малой далёкасці, артылерыйскіх снарадаў і іншых боепрыпасаў, для баявых машын пяхоты, а таксама папаўнення ўзбраення ваенна-марскіх сіл краіны.