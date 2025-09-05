Генасамблея ААН адобрыла супрацоўніцтва з ШАС

У падтрымку выступілі 120 дзяржаў. 27 супраць, у тым ліку Польшча, Эстонія, Францыя, Фінляндыя, Латвія, ЗША і Украіна. Яшчэ 28 краін устрымаліся, сярод іх Венгрыя, Італія, Японія, Партугалія.