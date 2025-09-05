3.70 BYN
3.00 BYN
3.49 BYN
Генасамблея ААН адобрыла супрацоўніцтва з ШАС
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Генасамблея ААН прыняла рэзалюцыю аб супрацоўніцтве з ШАС, нягледзячы на супраціўленне шэрагу краін Захаду.
У падтрымку выступілі 120 дзяржаў. 27 супраць, у тым ліку Польшча, Эстонія, Францыя, Фінляндыя, Латвія, ЗША і Украіна. Яшчэ 28 краін устрымаліся, сярод іх Венгрыя, Італія, Японія, Партугалія.
У рэзалюцыі адзначаецца канструктыўная роля ШАС у забеспячэнні міру і ўстойлівага развіцця, а таксама важнасць умацавання дыялогу і ўзаемадзеяння з ААН.
Суаўтарамі дакумента сталі Беларусь, Індыя, Іран, Казахстан, Кітай, Кыргызстан, Пакістан, Расія, Таджыкістан і Узбекістан.