Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАУкраінаРасіяБліжні Ўсход

Генасамблея ААН адобрыла супрацоўніцтва з ШАС

Генасамблея ААН прыняла рэзалюцыю аб супрацоўніцтве з ШАС, нягледзячы на супраціўленне шэрагу краін Захаду.

У падтрымку выступілі 120 дзяржаў. 27 супраць, у тым ліку Польшча, Эстонія, Францыя, Фінляндыя, Латвія, ЗША і Украіна. Яшчэ 28 краін устрымаліся, сярод іх Венгрыя, Італія, Японія, Партугалія.

У рэзалюцыі адзначаецца канструктыўная роля ШАС у забеспячэнні міру і ўстойлівага развіцця, а таксама важнасць умацавання дыялогу і ўзаемадзеяння з ААН.

Суаўтарамі дакумента сталі Беларусь, Індыя, Іран, Казахстан, Кітай, Кыргызстан, Пакістан, Расія, Таджыкістан і Узбекістан.