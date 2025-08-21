Голад, галеча і смерць. У ААН зрабілі даклад аб сітуацыі ў сектары Газа

ААН упершыню аб'явіла стан катастрафічнага голаду ў Газе. Больш за паўмільёна жыхароў палесцінскага анклава апынуліся ў пастцы - паўсюднае недаяданне, галеча і смерці, якія можна было прадухіліць.



Згодна з ацэнкамі, да канца верасня больш за 640 тыс. чалавек у сектары Газа сутыкнуліся з катастрафічным узроўнем недахопу харчавання. Яшчэ больш за мільён чалавек апынуцца ў стане надзвычайнай сітуацыі, а 396 тыс. чалавек будуць знаходзіцца ў стане крызісу.



Усе абвінавачанні ў арганізацыі масавага голаду Тэль-Авіў адхіляе. МЗС Ізраіля назваў даклад ААН "сфабрыкаваным" і "заснаваным на хлусні ХАМАС".