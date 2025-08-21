3.70 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
Голад, галеча і смерць. У ААН зрабілі даклад аб сітуацыі ў сектары Газа
Аўтар:Рэдакцыя news.by
ААН упершыню аб'явіла стан катастрафічнага голаду ў Газе. Больш за паўмільёна жыхароў палесцінскага анклава апынуліся ў пастцы - паўсюднае недаяданне, галеча і смерці, якія можна было прадухіліць.
Згодна з ацэнкамі, да канца верасня больш за 640 тыс. чалавек у сектары Газа сутыкнуліся з катастрафічным узроўнем недахопу харчавання. Яшчэ больш за мільён чалавек апынуцца ў стане надзвычайнай сітуацыі, а 396 тыс. чалавек будуць знаходзіцца ў стане крызісу.
Усе абвінавачанні ў арганізацыі масавага голаду Тэль-Авіў адхіляе. МЗС Ізраіля назваў даклад ААН "сфабрыкаваным" і "заснаваным на хлусні ХАМАС".