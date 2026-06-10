3.84 BYN
2.77 BYN
3.20 BYN
Іран і ЗША блізкія да заключэння пагаднення
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Іран і Злучаныя Штаты блізкія да заключэння пагаднення аб урэгуляванні зацяжнога канфлікту на Блізкім Усходзе - дакумент можа быць падпісаны дыстанцыйна ў найбліжэйшыя дні. Кіраўнік іранскага МЗС Абас Аракчы пацвердзіў гатоўнасць бакоў зафіксаваць дамоўленасці ў лічбавым фармаце.
Паведамляецца, што па ўмовах мемарандума Вашынгтон абавяжацца поўнасцю зняць марскую блакаду, разблакіраваць замарожаныя актывы Ірана і гарантаваць свабоднае суднаходства ў Армузскім праліве. Адным з найважнейшых, па словах іранскага дыпламата, дасягненняў стала гарантыя ўзаемнай павагі суверэнітэту.
Для таго каб прыйсці да гэтага мемарандума, тэмы, па якіх пазіцыі бакоў адрозніваліся, былі выключаны з дакумента. Іх абмеркаванне прадоўжыцца.