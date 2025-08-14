Ізраіль адхіліў прапанову пасрэднікаў аб 48-гадзінным перамір'і ў Газе

Ізраіль адмовіўся ад спынення агню. Як паведамляе тэлеканал "Аль-Арабія", пасрэднікі ў перагаворным працэсе высунулі Тэль-Авіву прапанову аб 48-гадзінным перамір'і ў сектары Газа, але ён яе адхіліў.

Пасрэднікамі выступілі Егіпет, Катар і ЗША, а іх прапанова паступіла па выніках сустрэчы ў Каіры з дэлегацыяй ХАМАС.

Між тым паводле некаторых даных, паведамленні аб перамовах утрымліваюць шмат перабольшанняў і недакладнасцяў - так піша міжнародная арабская газета "Ашарк аль-Аўсат". Крыніца пацвердзіла прыхільнасць руху егіпецкаму плану па кіраванні сектарам Газа, а таксама паведаміла: "ХАМАС гатовы сфарміраваць камітэт у каардынацыі з Егіптам для кантролю за вывядзеннем ізраільскіх войскаў".