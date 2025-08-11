3.72 BYN
Ізраіль прыцэльна атакаваў ракетай шацёр рэпарцёраў "Аль-Джазіры" ў Газе, загінулі 7 чалавек
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Ізраіль прыцэльна атакаваў ракетай шацёр рэпарцёраў "Аль-Джазіры" ў Газе. Загінулі 7 чалавек, уключаючы 5 супрацоўнікаў арабскай тэлекампаніі.
Прадстаўнікі ЦАХАЛ аб'явілі, што вайскоўцы ганяліся за тэрарыстам, які працаваў пад журналісцкім прыкрыццем. Астатнія загінуўшыя аднесены да "спадарожных страт".
Да гэтага моманту падчас канфлікту на тэрыторыі сектара Газа загінулі ўжо 237 журналістаў. Гэта больш, чым ва ўсіх войнах, якія мелі месца пасля 1945-га.
Паміж тым Савет Бяспекі ААН правёў экстраннае пасяджэнне ў сувязі з планамі Ізраіля акупіраваць Газу. Намеры афіцыйнага Тэль-Авіва былі асуджаны, але прыняцце адпаведнай рэзалюцыі заблакіравалі ЗША.