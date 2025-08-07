Кабмін Ізраіля прыняў рашэнне аб акупацыі Газы

Тэль-Авіў прыняў рашэнне акупіраваць горад Газу. Гэта найбуйнейшы населены пункт палесцінскага анклава. Адпаведнае рашэнне было прынята ваенна-палітычным кабінетам яўрэйскай дзяржавы. Узгадненне плана доўжылася парадку 10 гадзін.



Супраць выступіла частка высокапастаўленых чыноўнікаў, у тым ліку начальнік Генштаба Ізраіля. Паводле даных газеты Times of Israel, Тэль-Авіў будзе падаваць гуманітарную дапамогу мірнаму насельніцтву па-за зонамі баявых дзеянняў.



Акрамя таго, кабмін яўрэйскай дзяржавы высунуў пяць патрабаванняў, якія прад'явіць у абмен на заканчэнне вайны з палесцінскім рухам ХАМАС: раззбраенне кіруючай у сектары Газа арганізацыі; вяртанне ўсіх 50 заложнікаў; дэмілітарызацыя анклава; кантроль Ізраіля над бяспекай сектара Газа; наяўнасць трэцяга альтэрнатыўнага ўрада, акрамя ХАМАС і Палесцінскай нацыянальнай адміністрацыі.