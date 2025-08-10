3.71 BYN
Латвія без хлеба - у краіне з-за ліўняў практычна цалкам загінуў ураджай жыта
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Латвія рызыкуе застацца без свайго знакамітага чорнага хлеба. У краіне з-за ліўняў практычна цалкам загінуў ураджая жыта.
Урад спадзяецца на дапамогу з боку ЕС, таму што ўласных сродкаў для выратавання сельскай гаспадаркі няма.
Характэрна, што адначасова з весткай аб катастрофе ў аграсектары ўлады абвясцілі аб планах парламента на восень. З галоўных - дэпутаты збіраюцца спецыяльным законам забараніць турыстычныя паездкі ў Беларусь і Расію.
Акрамя таго, з'явіцца закон аб забароне выкарыстання рускай мовы ў публічнай прасторы. Пакуль не зразумела, што гэта значыць, але цалкам верагодна, што нават проста загаварыць па-руску на вуліцы стане ў Латвіі злачынствам.