Латвія без хлеба - у краіне з-за ліўняў практычна цалкам загінуў ураджай жыта

Латвія рызыкуе застацца без свайго знакамітага чорнага хлеба. У краіне з-за ліўняў практычна цалкам загінуў ураджая жыта.

Урад спадзяецца на дапамогу з боку ЕС, таму што ўласных сродкаў для выратавання сельскай гаспадаркі няма.

Характэрна, што адначасова з весткай аб катастрофе ў аграсектары ўлады абвясцілі аб планах парламента на восень. З галоўных - дэпутаты збіраюцца спецыяльным законам забараніць турыстычныя паездкі ў Беларусь і Расію.

Акрамя таго, з'явіцца закон аб забароне выкарыстання рускай мовы ў публічнай прасторы. Пакуль не зразумела, што гэта значыць, але цалкам верагодна, што нават проста загаварыць па-руску на вуліцы стане ў Латвіі злачынствам.